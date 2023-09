Minister Crevits lanceert nieuwe campagne om rokers aan te moedigen voor een ‘frisse start’

KIJK. TikTokker volgt zijn gestolen laptop en rolt zo Brusselse dievenben­de op: “Leek wel de grot van Ali Baba”

Influencer Tony Aubé houdt geen goede herinneringen over aan zijn vakantie in België. Toen hij wilde vertrekken naar de luchthaven werd zijn rugzak, met laptop en paspoort, gestolen in het station Brussel-Zuid. De Canadese TikTokker spoorde daarna eigenhandig de dievenbende op die erachter zat. Het Brusselse parket bevestigt het verhaal. Eén verdachte werd gearresteerd, maar na verhoor vrijgelaten.