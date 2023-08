Minister Crevits investeert 1,2 miljoen euro extra in verschillende hulplijnen die werken rond misbruik

Hulplijn Stop it Now! overspoeld na uitbreken zaak-Pi­chal

Criminologe Minne De Boeck van het Universitair Forensisch Centrum van het UZ Antwerpen ziet dat haar collega’s naar aanleiding van de zaak-Pichal het erg druk hebben bij Stop it Now!, de hulplijn voor wie zich zorgen maakt over zijn eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen. De hulplijn is drie dagen per week bereikbaar. “Er is nood aan meer middelen om dat uit te breiden”, zegt ze aan Belga.