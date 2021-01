Minister Crevits hard voor banken: “Schandalig dat ze ondernemers vragen om spaarrekening van kinderen leeg te halen”

“Ik kon pas steun krijgen van mijn bank, als ik eerst de spaarrekening van mijn zoontje leeghaalde.” Dat is wat een restaurantuitbater uit het Antwerpse in deze krant getuigde over de manier waarop sommige banken omgaan met ondernemers tijdens de tweede lockdown. Haar verhaal wordt bevestigd door heel wat collega’s. Ook zij ervaren de voorbije weken en maanden dat de steun vanuit bepaalde banken verdwenen is. “Ze zetten ons onder druk om akkoord te gaan met buitensporige voorwaarden, vragen ons om eerst spaargeld op te doen en misbruiken hun machtspositie", klinkt het. Ook de federatie van de eventorganisatoren bevestigt dat de relatie tussen bepaalde ondernemers en hun bank momenteel zeer gespannen is.

Geschokt

In het Vlaams parlement zijn de getuigenissen hard binnen gekomen. “Ik ben geschokt dat banken op deze manier met ondernemers omgaan”, aldus Caroline Gennez (sp.a). “En ik wil hen er toch nog eens op wijzen dat ze in 2009 liefst 20 miljard euro directe steun van ons allemaal gekregen hebben toen ze zelf in de problemen zaten. Is het te veel gevraagd om die solidariteit nu ook ten volle te tonen met de vele ondernemers die het zwaar hebben omdat ze verplicht gesloten zijn?” Ook alle andere partijen veroordeelden de praktijken die in de getuigenissen naar voor komen en vragen de banken om hun belofte na te komen. Bij de start van de lockdown in maart hebben zij zich immers geëngageerd om zo soepel mogelijk om te gaan met het uitstel van betalingen voor kredieten.

Minister is het beu

“Op het laatste overleg met de banken vorige week hebben ze die belofte nog eens benadrukt”, zegt Vlaams Minister van Financiën Hilde Crevits (CD&V). “Ik vind het dan ook schokkend dat ik nu moet lezen dat er ondernemers zijn aan wie gevraagd wordt om het spaargeld van hun kinderen aan te spreken vooraleer ze steun kunnen krijgen. Dat is schandalig en gewoonweg onaanvaardbaar. Het is in strijd met de regels en ik heb daar de banken ook op gewezen. In de voormiddag heb ik onmiddellijk contact genomen met Febelfin (de bankenkoepel, red.). Ik verwacht ook van de banken dat ze aan het grote publiek duidelijk maken dat ze hun beloftes om de ondernemers in moeilijkheden te steunen zullen nakomen. En ik wil niet horen dat wij vanuit Vlaanderen dan eerst nog maar eens over de brug moeten komen. Ik ben dat eerlijk gezegd beu. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, Vlaanderen doet dat. Nu is het ook aan de banken om dat te doen. Zij hebben een verpletterende verantwoordelijkheid om gezonde bedrijven door deze crisis te loodsen.”

