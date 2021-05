Minister Crevits: “Al voor bijna 36 miljoen euro aan coronasteun teruggevorderd”

Weernieuws KMI waarschuwt met code geel voor onweer, rukwinden en hagel

19 mei Deze woensdag start droog met opklaringen in het centrum en het oosten, maar in het westen zijn er al snel veel wolken met geleidelijk ook enkele buien. In de namiddag verwacht het KMI in het binnenland meer en intensere buien, plaatselijk met onweer, hagel of felle windstoten. In de kuststreek wordt het dan droger en zonniger.