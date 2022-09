Minister Crevits aan de beterhand: “Erg schrikken maar het komt goed”, Brouns en Dalle hervatten onderhandelingen over begroting vandaag

Gisterenavond moesten de Vlaamse onderhandelingen over de begroting worden stopgezet omdat minister Hilde Crevits onwel was geworden. Om het zekere voor het onzekere te nemen, werd de CD&V-minister voor controle naar het ziekenhuis gebracht, zo meldde het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA). De minister zou ondertussen aan de beterhand zijn. “Het was heel erg schrikken en een slechte timing. Maar het komt terug goed”, reageert ze. Minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle en minister van Economie Jo Brouns zullen de onderhandelingen vandaag vanaf 14 uur hervatten.

Volgens minister-president Jan Jambon was Crevits even buiten bewustzijn. “We vonden het raadzaam om de medische hulpdiensten erbij te halen. Die hebben geoordeeld dat het best was om een check-up te doen in het ziekenhuis. We horen nu dat alles toch redelijk gunstig evolueert”, aldus Jambon gisteren. Over een mogelijk uitstel van de Septemberverklaring - die maandagmiddag staat gepland in het Vlaams Parlement - wou de minister-president het nog niet hebben. Hij wenste zijn collega Crevits vooral “een snel herstel” toe.

Minister Crevits werd in het ziekenhuis verder onderzocht. Ze zou ondertussen aan de beterhand zijn, maar moet wel enkele dagen rusten. Dalle en Brouns zullen de onderhandelingen verderzetten, terwijl Crevits wel digitaal bereikbaar blijft. Zo zijn de bevoegdheden van de minister net diegene waar CD&V het meest op wil binnenhalen in de onderhandelingen. De partij zette de afgelopen weken zwaar in op het indexeren van de kinderbijslag.

“Heel erg schrikken”

Crevits heeft ondertussen gereageerd op het voorval. “Het leven verloopt niet altijd zoals je het zelf wil. Gisterenavond ben ik onwel geworden tijdens de begrotingsonderhandelingen. Het was heel erg schrikken en een slechte timing. Maar het komt terug goed. Nu enkele dagen gedwongen rust. Een grote dankjewel aan de spoedartsen en -verplegers voor de directe zorgen. En aan de collega’s, die me heel erg steunden en die nu met veel engagement de onderhandelingen verder zetten”, aldus de minister op Facebook.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is niet de eerste keer dat minister Crevits onwel wordt. In het Vlaams parlement verloor ze in 2016 even het bewustzijn. “Geboren met een lage bloeddruk, het licht ging daarnet even uit, maar is naar het schijnt niet ongunstig voor een langer leven”, schreef ze erna op Twitter.

LEES OOK. Jambon toetst compromis over begroting en steunpakket af in bilaterale gesprekken