Minister Clarinval wil alle winkels zo snel mogelijk weer open “en niet alleen op afspraak”

Frankrijk kondigde dinsdag aan dat alle niet-essentiële winkels vanaf zaterdag weer open mogen. Clarinval pleit voor eenzelfde maatregel in ons land.

Normaal gezien blijven de niet-essentiële winkels zeker tot 15 december dicht in België, zo werd beslist bij de recentste verstrenging van de maatregelen. Het Overlegcomité dat vrijdag samenkomt, zal die maatregelen evalueren. Het is af te wachten of het een vroegere heropening van de winkels mogelijk maakt.

“We zijn geen eiland”, heeft minister Clarinval nu gezegd, waarbij hij verwijst naar het feit dat de winkels in onze buurlanden wél opengaan. Iets waarin hij bijgesprongen wordt door MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Veel Belgen trekken nu al naar Nederland of Luxemburg en vanaf zaterdag kunnen ze dus ook weer naar Frankrijk. “Ik had aanvankelijk gevraagd of er geen opening of afspraak mogelijk was voor onze winkels, maar dat is niet voldoende”, zegt Clarinval nu.

Hij kreeg naar eigen zeggen al een heleboel brieven en telefoons van zelfstandigen die zo snel mogelijk weer aan het werk willen gaan. “We weten dat winkels geen belangrijke plaats van besmetting zijn”, aldus Clarinval. “De gezondheidssituatie is verbeterd en we moeten ook rekening houden met de economische en psychologische impact van de crisis. Als we dat niet doen, zullen we zoveel economische en psychologische schade oplopen, dat we in een echte crisissituatie terechtkomen, die even erg is als de gezondheidscrisis in onze ziekenhuizen.”

Contactberoepen

Clarinval rekent bij de niet-essentiële handelaars ook de niet-essentiële diensten, zoals een carwash, en de niet-essentiële contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten. “Voor mij moeten al deze diensten, al deze handelaars zo snel mogelijk weer openen", klinkt het nog.

Volledig scherm © screenshot VTM NIEUWS

Wat ook op de agenda staat bij het Overlegcomité: de nieuwe coronaschakelaar. Die moet de coronabarometer vervangen, met de kleurencodes en vier risicofases. In ‘De Zevende Dag’ lichtte premier Alexander De Croo (Open Vld) al een tipje van de sluier: “We moeten niet meer komen aanzetten met drie of vier verschillende fases. Er zijn er eigenlijk maar twee. Bedwingen: dat is de cijfers naar beneden krijgen door strenge maatregelen. En beheersen: de cijfers laag houden.”

Volgens viroloog Marc Van Ranst zal de coronaschakelaar een vereenvoudigde versie zijn van de coronabarometer. “ Het is een andere naam voor iets wat heel erg op de barometer zal lijken”, zei hij vanmorgen aan HLN LIVE. “Op een bepaald moment zullen een aantal punten overschreden worden in de ene of de andere zin en dan zullen er gevolgen zijn”, legde hij kort uit.

Ook het nieuwe adviesorgaan dat Celeval moet vervangen, zal volgens Van Ranst niet veel verschillen van de vorige structuur. “Ze zullen altijd in één of andere vorm blijven bestaan”, klinkt het.

Coronavaccins

Van Ranst ging ook in op de coronavaccins en de volgorde waarin we gevaccineerd zullen worden. Een lezer van HLN wilde graag weten waarom niet eerst de actieve bevolking wordt ingeënt. “Er zijn verschillende strategieën”, aldus Van Ranst. “We hebben nu alleen nog maar vier persberichten van vier firma’s. We hebben dus niet veel details, onder meer over de werkzaamheid bij verschillende groepen van mensen. We verwachten niet echt grote verschillen, maar voor je die data echt kent, kan je over vaccinatiestrategieën niets zeggen.”

Toch tekent zich volgens Van Ranst een logische volgorde af. “Het ziekenhuispersoneel lijkt me de logische eerste groep, omdat het infectueuze patiënten moet verzorgen. Dan kunnen zij komen die het risico lopen om eerst te sterven. Maar dat laatste hangt dus af van de effectiviteit van de vaccins bij verschillende leeftijden. En die data hebben we dus nog niet.”