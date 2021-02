Minister Clarinval reageert op deelstatenvoorstel Verlinden: “Dit regeerakkoord schuift geen model voor staatshervorming naar voren”

“Dit regeerakkoord geeft niet aan welke richting de volgende staatshervorming moet uitgaan. Eerst gaan we in dialoog, daarna trekken we conclusies.” Dat zegt Minister van Institutionele Hervormingen David Clarinval (MR). Hij reageert hiermee op het voorstel van zijn collega Annelies Verlinden (CD&V), die gisteren pleitte voor een 2+2-model.