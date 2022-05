Minister Brouns wil welbevinden boeren verhogen met actieplan

Video Harde beelden tonen mesaanval op ambulan­cier nabij Charleroi: “Fysiek en mentaal zit ik aan de grond”

Een ambulancier is vorige week aangevallen met een mes in een dorp nabij Charleroi. De daders zijn een man en zijn minderjarige zoon, meldt RTL Info. De nieuwssite kreeg beelden van het incident in handen. Het slachtoffer liep geen steekwonden op, maar is nog steeds in shock.

13:35