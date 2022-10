Minister Brouns wil huismannen en -vrouwen naar arbeidsmarkt lokken

HET DEBAT VAN DE DAG. Moet de militaire dienst­plicht weer worden ingevoerd?

Volgens admiraal Michel Hofman, de stafchef van het Belgische leger, moeten we het debat openen over de herinvoering van de militaire dienstplicht. Welaan dan. JOE en HLN voeren dat debat vandaag. Wat vind jij? Moeten 18-plussers weer het leger in, zodat we ons land beter kunnen verdedigen mocht dat nodig zijn? Of toch liever niet? Bijna 70 procent van de luisteraars die op JOE hun mening gaven, vinden de verplichte legerdienst alvast een goed idee. Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

