Minister Brouns vraagt werkgevers wat soepeler te zijn met taalvereisten voor Oekraïense sollicitanten

Deurne Verdachte gevat voor aanslag op sportclub van Ben Saddik in Deurne

In Antwerpen is een verdachte opgepakt en aangehouden voor de aanslag op de sportclub die kickbokser Jamal Ben Saddik wil openen in Deurne. Dat zegt het Antwerpse parket. Het gaat om een 23-jarige man.

13:06