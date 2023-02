Minister Brouns roept lokale besturen op om Oekraïners in te schrijven bij VDAB

Van de 17.000 Oekraïners op beroepsactieve leeftijd (18-65 jaar) in Vlaanderen heeft volgens Statbel al 23 procent gewerkt. Van de 7.500 Oekraïners die bij de VDAB zijn ingeschreven, is 37 procent aan het werk of heeft al gewerkt. "VDAB toont aan dat ze het verschil maakt voor Oekraïners die zich inschrijven", zegt minister Brouns. "Ze staat klaar met de nodige ondersteuning, in taalopleidingen en in de toeleiding naar werk."

Taalondersteuning

"De meeste Oekraïners spreken geen Engels of Nederlands. De communicatie met dienstverleners en potentiële werkgevers loopt daardoor heel moeizaam en is enkel mogelijk via een tolk of met digitale hulp", zegt Tetyana Dmytruk, die bemiddelaar is bij VDAB. "Maar met een individuele beroepsopleiding (IBO) met taalondersteuning krijgen we mensen aan de slag. We moeten werkgevers overtuigen om een eerste Oekraïense kandidaat een kans te geven. Eenmaal ze zien hoe gemotiveerd die is en hoe snel de talenkennis groeit, geven ze anderen ook sneller een kans."