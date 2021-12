Minister Ben Weyts voert verplichte starttoetsen in voor vier extra opleidingen

Waarschoot Finn (3) zat vijf uur op de bus van en naar school: “We hebben nu tussenop­los­sing. Maar we vrezen dat één van ons z’n job zal moeten opgeven voor hem”

Op zijn eerste schooldag zat Finn (3), een jongetje met autisme, ruim vijf uur op de bus richting Drongen. Op diezelfde eerste schooldag werd duidelijk dat dit onhoudbaar was. Intussen hebben zijn ouders Marnik en Kelly een tussenoplossing gevonden die enkele uren van het reistraject schaaft. “Maar eens hij thuis is, is er geen ruimte voor quality time. Eten, bad in, en bed in.”

18 december