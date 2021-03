Minister Beke zet eerste stap in verdeling 230 miljoen euro extra voor personen met handicap

De wachtlijsten voor personen met een handicap zijn en blijven een pijnpunt in Vlaanderen. Volgens de laatste cijfers wachten er nog steeds tussen de 14.000 en 15.000 mensen met een handicap op een persoonsvolgend budget (PVB) of op een hoger budget. Om die wachtlijsten aan te pakken, besliste de Vlaamse regering eerder al om deze legislatuur 270 miljoen euro extra vrij te maken en om die middelen bovendien versneld in te zetten.

Van die 270 miljoen euro extra is vorig jaar 40 miljoen euro ingezet. Vanaf dit jaar zet de regering de resterende 230 miljoen euro in. Zo'n 3 miljoen euro gaat als voorafname naar hulpmiddelen en naar bijstandsorganisaties. Van het resterende bedrag gaat 85 procent naar persoonsvolgende budgetten voor meerderjarigen en 15 procent naar budgetten voor minderjarigen.

Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wordt volop werk gemaakt van een uitgewerkt investeringsplan. In afwachting van dat plan is beslist om alvast 10 miljoen euro vrij te maken voor 256 extra persoonsvolgende budgetten voor mensen in de hoogste prioriteitengroepen. Daarnaast zijn er sinds begin dit jaar ook al 248 budgetten toegekend voor automatische toekenningen (bv. in noodsituaties). "Begin april zullen 505 personen met een handicap een persoonsvolgend budget ontvangen hebben", klinkt het.

Perspectief

Verder wordt er 12 miljoen euro voorzien voor 320 persoonlijke assistentiebudgetten (PAB's) voor kinderen en jongeren. "Ook hier zetten we in op die wachtenden waar de situatie het meest dringend is. De toekenningsronden en beslissingen vinden deze week plaats en gaan in vanaf 1 april.”

"Door de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, willen we de mensen met een dringende vraag naar ondersteuning een realistisch perspectief bieden", zegt minister Beke.

De vzw Onafhankelijk Leven reageert positief op de beslissing van de Vlaamse regering. "Voor veel mensen biedt dit eindelijk perspectief! Goede beslissing!", zegt de organisatie op Twitter.

Ook Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde is tevreden, maar de Open Vld'er dringt er wel op aan om snel het volledige budget vast te leggen: “Ongeveer 185 miljoen euro is nog onbeslist. Dat budget moet snel omgezet worden in persoonsvolgende budgetten. In totaal kunnen we daar immers meer dan 3.500 mensen met een beperking mee aan een zorgbudget helpen. Hoe langer men daarmee wacht, hoe langer ze in nood blijven zitten. Zeker in deze crisistijd is dat een slechte situatie", aldus Vande Reyde.

