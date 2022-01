Minister Beke wil boosterprik voor minderjarigen aanbieden zonder hem aan te bevelen: “Laat de mensen zelf kiezen”

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) wil de boosterprik voor minderjarigen beschikbaar maken, zodat zij zelf kunnen kiezen of ze hem nemen of niet. Dat heeft hij gezegd aan VTM NIEUWS. De Hoge Gezondheidsraad ziet momenteel “onvoldoende wetenschappelijk bewijs” om de boosterprik voor minderjarigen aan te bevelen. “Dit kan een alternatief zijn”, klinkt het.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) maakte gisteren in een advies aan de ministers van Volksgezondheid bekend dat er met de huidige kennis “onvoldoende wetenschappelijk bewijs” is om het toedienen van een boosterprik voor 12- tot 17-jarigen te steunen, in het bijzonder in het geval van de omikronvariant.

De HGR heeft daarom beslist om te wachten op de aanbeveling van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) en op meer wetenschappelijk bewijs om zelf een standpunt te formuleren. Hij legt de bal in afwachting in het kamp van de Taskforce Vaccinatie.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) speelt in op die opening. “We vragen dat de taskforce zo snel mogelijk samenkomt, zoals ook in het advies staat”, zegt hij. “We hebben al contact opgenomen, met de vraag om zich daar zo snel mogelijk over uit te spreken.”

Volgens Beke moet de taskforce een aantal overwegingen maken. “Ten eerste is er sprake van ‘waning’, waardoor de beschermingsgraad na enkele maanden begint te dalen. Dat is voor jongeren evengoed het geval als voor volwassenen. Ten tweede zien we dat in verschillende andere landen gezondheidsraden wél een positief advies hebben gegeven. En ten derde leggen ook heel wat lidstaten het als een voorwaarde op om te kunnen reizen. Alternatief kan een herstelcertificaat zijn, maar we kunnen onze jongeren toch niet aanzetten om zichzelf te laten besmetten zodat ze zo een herstelcertificaat krijgen?”

Keuze

Beke wil de booster nu beschikbaar maken voor minderjarigen en hen zelf laten kiezen. “Tot nu toe heeft de Hoge Gezondheidsraad elke vaccinatie aanbevolen. Als er nog onvoldoende data zijn om de booster aan te bevelen aan jongeren, is het een alternatief om hem aan te bíéden. Dan moeten mensen op een goed geïnformeerde manier zélf hun keuze maken. Maar dan is er ten minste een keuze”, zegt hij nog.