Minister Beke waarschuwt voor phishingmails rond vaccinatiepaspoort: “Klik zeker niet op links als je ze niet vertrouwt”

Leuven Vrouw (54) wil terminaal zieke partner steunen, maar raakt 12.000 euro kwijt aan internetop­lich­ters: “Ze beloofden mij miljoenen dollars”

26 mei Uit jaarcijfers van de Leuvense politie blijkt dat cybercriminaliteit in de politiezone met maar liefst 162% gestegen is in 2020 tegenover het jaar voordien. De coronacrisis was een sterke factor in die stijgende cijfers. Een 54-jarige vrouw uit Leuven werd zo het slachtoffer van ‘T. Crist’ en ‘Jenna’ uit India. Zij beloofden haar miljoenen dollars, maar twee maanden later is het slachtoffer volledig bankroet. “Ze bedreigen me zelfs met boetes omdat ik niet meer wil betalen”, vertelt ze anoniem.