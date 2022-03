Minister Beke stelt opdrachthouder en extern toezichtscomité aan in kinderopvangdossier

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke stelt een opdrachthouder en een extern Comité van Toezicht onder leiding van prof. Liesbeth Stevens aan om de problemen in de kinderopvangsector mee onder de loep te nemen. Opdrachthouder Leo Van Loo krijgt de opdracht de handhaving te herorganiseren en het actieplan kinderopvang uit te voeren. Dat plan moet onder meer zorgen voor strengere vergunningsvoorwaarden en een grotere transparantie. Samen met de aangekondigde audit hoopt Beke met de extra maatregelen “het vertrouwen van de mensen in de kinderopvang te herstellen”.

De voorbije weken doken er verschillende schrijnende verhalen op over wantoestanden in Vlaamse kinderdagverblijven. Zo was er 't Sloeberhuisje in Mariakerke, waar een baby is overleden na mishandeling. Nadien dook ook het verhaal op over een vrouw een kinderdagverblijf in Schoten mocht blijven uitbaten nadat ze veroordeeld was voor de mishandeling van kleine kinderen.

In het Vlaams Parlement komt er een onderzoekscommissie die de wantoestanden in de kinderopvang moet uitspitten. Het parlement zal wellicht woensdag het licht op groen zetten voor die commissie. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke kwam de voorbije weken zelf onder vuur te liggen. De CD&V-minister kondigde eerder al een audit aan naar de inspectie en handhaving. Die audit moet tegen de zomer klaar zijn.

Nu komt de Beke met een extra pakket maatregelen. Zo komt er een opdrachthouder die de handhavingsprocedures onder de loep moet nemen en herorganiseren. Leo Van Loo, gedelegeerd bestuurder van het agentschap Uitbetaling Groeipakket, zal die rol op zich nemen.

Daarnaast komt er een extern Comité van Toezicht onder voorzitterschap van professor Liesbeth Stevens, adjunct-directeur Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Ook professor emeritus Peter Adriaenssens zal deel uitmaken van het comité. Dat zal genomen beslissingen onderzoeken en "moeilijke dossiers mee boordelen".

Inspectieverslagen

Opdrachthouder Leo Van Loo moet niet alleen het handhavingsbeleid van Kind en Gezin helpen stroomlijnen. Hij zal ook mee instaan voor het actieplan kinderopvang. Dat plan moet onder meer de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvanginitiatieven verstrengen, de samenwerking tussen Zorginspectie en het agentschap Opgroeien verbeteren en de transparantie verbeteren.

Om die transparantie te verbeteren, zullen de inspectieverslagen van de kinderopvanginitiatieven tegen de zomer actief openbaar gemaakt worden. Tegen dan moet Kind en Gezin ook alle klachten van de voorbije vijf jaar gebundeld hebben. Verder moeten ouders en gemeentebesturen zo snel mogelijk geïnformeerd worden wanneer een opvanglocatie wordt geschorst of opgeheven. Ook bij problemen of klachten over een kinderopvanginitiatief moeten de ouders sneller geïnformeerd worden.

Crisisinterventies

Het is ook de bedoeling om ‘crisisinterventies’ mogelijk te maken wanneer er twijfels zijn over de veiligheid van de kinderen. In die gevallen moet er iemand ter plaatse kunnen gaan “om samen met het initiatief uit te zoeken wat er precies aan de hand is (bijvoorbeeld ook ouders contacteren, politie,... )”. “Dat kan ook betekenen dat er een kinderbegeleider meekomt, die ondertussen voor de kinderen zorgt”, klinkt het.

“Het Comité van Toezicht, de opdrachthouder en alle maatregelen die we nemen, zullen ervoor zorgen dat we het vertrouwen van de mensen in onze kinderopvang kunnen herstellen”, stelt Beke, die nog eens herhaalt dat hij zijn “volledige medewerking” zal verlenen aan de onderzoekscommissie.