Minister Beke na open brief: “Leeftijd zal bepalend criterium zijn bij vaccinatie van brede bevolking”

Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, is het voorstel niet genegen om jongeren naar voren te schuiven in de vaccinatiecampagne. Hij begrijpt wel de grieven van de jeugd. Wanneer die dan aan de beurt komt? “Leeftijd zal een bepalend criterium zijn”, schrijft hij in een Facebookpost.

Bekende en minder bekende volwassenen pleitten er gisteren in onze krant voor om voorrang te geven aan jongeren bij de versoepelingen van de coronamaatregelen en bij de vaccinatiestrategie. “Geef onze prik maar aan de jeugd”, klonk het in een open brief.

Het is een beladen thema dat uiteenlopende reacties uitlokt. Zo is viroloog Marc Van Ranst “er absoluut niet tegen dat de jeugd voorrang krijgt op pakweg de essentiële beroepen”, zegt hij vandaag in onze krant. Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) wijst erop dat nog te weinig geweten is of een vaccin wel beschermt tegen overdraagbaarheid van het virus.

Tienerkinderen

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) deelde gisteren in VTM NIEUWS al mee dat hij geen voorstander is om jongeren voorrang te geven bij de vaccinatiecampagne. In een geschreven reactie op Facebook gaat de minister vandaag dieper in op de discussie.

“Het coronavirus ontneemt onze jongeren de kans om te proeven van de vrijheid, om fouten te maken en weer recht te staan en om te experimenteren”, erkent Beke de grieven van de jeugd. “Ik zie dat zelf ook bij mijn tienerkinderen.”

Vaccinatievolgorde

De minister geeft aan dat hij overstelpt wordt met suggesties om de vaccinatiestrategie aan te pakken. “Vooral de volgorde van vaccineren, doet veel mensen in hun pen kruipen.” Beke wijst erop dat elk argument begrijpelijk is, maar dat de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad, het Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek en de Taskforce Vaccinatie, als leidraad worden gebruikt.

In deze adviezen werd duidelijk aangegeven dat de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra eerst moeten gevaccineerd worden, stelt de minister. “Zo beschermen we de meest kwetsbare mensen en verlichten we de druk op onze zorgverleners. Een zaak staat immers als een paal boven water: de leeftijd blijkt een bepalend criterium om al dan niet gevat te worden door de ernstige complicaties van het virus.”

Quote Wanneer de kwetsbare groepen gevacci­neerd zijn en het aantal besmettin­gen daalt, kan er werk gemaakt worden voor versoepe­lin­gen voor iedereen Wouter Beke (CD&V)

Wanneer komen dan de jongeren aan de beurt? De Taskforce Vaccinatie zal zich hierover buigen voordat we kunnen starten met de vaccinaties van de brede bevolking, schrijft minister Beke. “Maar het is zo dat ‘leeftijd’ een bepalend criterium zal zijn”, luidt het.

“Wel moeten we erkennen dat ook onze jongeren het moeilijk hebben”, vervolgt Beke. Hij voegt toe dat we de maatregelen nog even zullen moeten volgen, zelfs wanneer een deel van de bevolking haar prik al heeft gekregen. “Wanneer de kwetsbare groepen gevaccineerd zijn en het aantal besmettingen daalt, kan er werk gemaakt worden voor versoepelingen voor iedereen. Er zal aandacht zijn voor kinderen en jongeren wanneer onze samenleving opnieuw een beetje vrijer kan ademen. Daar zal ik mij ten volle voor engageren.”

