Minister Beke gaat inspectieverslagen woonzorgcentra openbaar maken

Inspectieverslagen van de Zorginspectie in onze rusthuizen waren vooralsnog passief openbaar. Dat betekent dat iedereen die op vraag- geanonimiseerd- kan raadplegen. De voorbije vier jaar werden op die manier zo’n 600 verslagen per jaar bezorgd aan wie daar om vroeg. Minister Beke wil die dossiers actief openbaar maken. “Alle inspecties die vanaf 30 september 2021 gebeuren, zullen gepubliceerd worden op de website van de Zorginspectie”, laat minister Wouter Beke weten. “De eerste verslagen zullen gegroepeerd online komen vanaf 1 maart 2022.” Enkel inspectieverslagen naar aanleiding van een klacht of een ernstige gebeurtenis blijven passief openbaar.

Het initiatief komt er na de commissie Welzijn, waar vragen kwamen naar aanleiding van de moord op Grazia O., eind augustus in rusthuis Clos Bizet in Anderlecht, dat zich op de lijst van woonzorgcentra met verscherpt toezicht bevindt. “Een aantal rusthuizen halen de kwaliteit van de zorg totaal niet, maar krijgen toch voortdurend nieuwe kansen”, haalt Hannes Anaf (Vooruit) aan. “Wat heeft het voor zin om hoge zorgnormen te stellen als je uiteindelijk niet durft in te grijpen als enkele uitzonderingen de lat niet halen? Er waren altijd grote wachtlijsten waardoor het niet evident was om woonzorgcentra te schorsen indien nodig, maar door de coronasituatie van de afgelopen maanden zijn er vandaag bedden op overschot. Mensen hebben recht op kwalitatieve zorg en kunnen soms beter verhuizen als ze aan hun lot worden overgelaten.” Minister Beke is evenwel niet van plan om daar wat aan te veranderen: “Een mogelijk over- of onderaanbod speelt geen enkele rol in de handhaving van onze zorgvoorzieningen.”