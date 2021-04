Minister Beke: "Eerst vaccineren, dan vakantie nemen”

11 juli

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke verdedigt die stelling. Er is niet alleen het aspect van de persoonlijke bescherming, maar sommige vakantielanden zullen ook alleen toeristen toelaten die kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn. “De grootst mogelijke zekerheid om op vakantie te gaan, is zich eerst laten vaccineren”, aldus Beke.

De CD&V-minister herhaalt dat het de ambitie blijft van de Vlaamse regering om tegen 11 juli alle volwassen Vlamingen minstens één prik te geven. 11 juli is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar op 12 juli begint ook het bouwverlof. “Dat blijft onze ambitie. Is die realistisch? Het is scherp voor de wind varen en het zal afhangen van hoeveel kiezels we nog in onze schoen krijgen”, dixit Beke.