Minister Beke: “Centra voor Geestelijke Gezondheid krijgen 5,6 miljoen extra subsidies”

We zijn eenzamer dan ooit, ook in onze relatie. Zo voel je je opnieuw verbonden met je partner: “Maak van de slaapkamer een no-smartphone-zo­ne”

25 januari Nooit hebben koppels zoveel tijd samen besteed als in het afgelopen jaar. Toch blijkt uit onderzoek dat we ons eenzamer voelen dan ooit tevoren, ook in onze relaties. Partners zijn de hele tijd samen thuis, maar leven naast elkaar. Hoe komt het dat we ons niet langer verbonden voelen met onze wederhelften? En hoe keren we het tij? Filosofe Noreena Hertz en relatietherapeute Chloé De Bie leggen de valkuilen en de oplossingen bloot. “We denken nog te vaak dat onze partner gedachten kan lezen. Dat slaat nergens op.”