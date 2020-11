Minister Annelies Verlinden: “Met vier buiten afspreken kan enkel met directe toegang naar tuin”

Gisteren besliste het overlegcomité dat kerst en eindejaar in beperkte kring zullen moeten worden gevierd. Voor alleenstaanden is er wel een uitzondering. Zij kunnen enkel op kerstavond en Kerstmis hun twee vaste contactpersonen tegelijk uitnodigen.



Verlinden benadrukte wel de controles op lockdownfeestjes wel zullen verdergezet worden. “Er zijn al een aantal van die feestjes gecontroleerd. Wanneer er vastgesteld wordt dat er heel veel lawaai is of dat er een hele groep mensen samen aanwezig is in een kleine ruimte, zal de politie kunnen ingrijpen.”