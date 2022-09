Minimumvergoeding en duidelijke rusttijden voor pakjesbezorgers: minister De Sutter pakt wantoestanden aan

“Het moet gedaan zijn met lange dagen werken aan pakweg 4 euro per uur. We zullen pakjesbezorgers beschermen tegen wantoestanden. Er komen minimale uurvergoedingen, duidelijke rusttijden en opleidingsprogramma’s”, zo kondigt minister van Post Petra De Sutter (Groen) aan nadat HLN en VTM Nieuws de wantoestanden bij pakjesbezorgers eerder aan het licht brachten in een undercoverreportage.

Een onderzoeksjournalist van HLN en VTM Nieuws ging wekenlang undercover aan de slag bij PostNL. Hij zag er uitbuiting, zwartwerk en zelfs kinderarbeid. Als gevolg van het onderzoek vielen de sociale inspectiedienst, politie en de douane binnen bij de depots van PostNL. Lees hier alles over deze zaak in ons dossier.

“In België groeide de stapel af te leveren pakjes in tien jaar tijd van 72 miljoen naar 336 miljoen in 2020. Al die pakjes geraken maar aan onze voordeur dankzij bezorgers die vaak uitgebuit worden, in het zwart moeten werken en geen sociale bescherming hebben”, vertelt De Sutter.



“De regering sleutelt al langer aan een regeling om dat op te lossen. Na wat omwegen komt die er. We wilden eerst een minimaal percentage koeriers met een vast contract. Dat bleek niet haalbaar. Er zijn andere oplossingen gevonden die 100 procent van de pakjesbezorgers beschermen, of ze nu werknemer of zelfstandige zijn”, aldus De Sutter.

Transparantie

Volgens De Sutter zijn er heel wat mistoestanden te wijten aan een gebrek aan transparantie in de keten van onderaannemers. “Het is een kluwen en de overheid weet niet per definitie waar, wanneer en hoelang pakjesbezorgers werken en voor wie. En waar geen transparantie is, wordt vaak de deur opengezet voor sociale fraude. Die transparantie komt er nu wél”, klinkt het.

“Als wij als klanten pakjes bestellen, kunnen we die gemakkelijk via een linkje van het depot tot onze voordeur volgen. Ook de inspectie zal binnenkort weten welke bezorger met welk pakje voor wie bezig is, of die nu met een vast contract werkt of via een onderaannemer rondrijdt. De regering besliste om een systeem van tijdsregistratie in te voeren. Zo kunnen wij als overheid garanderen dat niemand doodmoe achter het stuur moet zitten om pakjes te leveren. Pakjesbezorgers zullen duidelijke rij- en rusttijden krijgen”, klinkt het.

Minimumvergoeding

De Sutter gaat verder dan alleen meer transparantie. “Uit de reportage van HLN en VTM Nieuws bleek dat er zelfs rondgereden zou worden aan 4 euro per uur. Pakketbezorgers die als zelfstandige werken, worden namelijk niet beschermd door een minimumloon. Daarom zal ik ook een minimumvergoeding laten vastleggen voor alle pakjesleveranciers die via onderaannemers worden ingeschakeld. De tijd dat er een bodem uit de minimumlonen van onze pakjesbezorgers wordt geslagen, is voorbij. Een fatsoenlijke vergoeding staat voorop”, klinkt het.

“Bedrijven die pakjesbezorgers willen laten rondrijden aan een eerlijke vergoeding buiten dit kader, kunnen daarvoor een certificaat aanvragen als ze zwart op wit kunnen aantonen dat ze hun bezorgers sociaal beschermen. Vrij ondernemen moet hand in hand gaan met het welzijn van de pakjesbezorgers”, stelt De Sutter.

Opleidingen

Tot slot kondigt De Sutter ook opleidingen aan. “Er zullen in de postpakjesdepots welzijnscoördinatoren verschijnen die opleidingen geven aan bezorgers. Die leren hen dan over hun rechten en plichten. Daarnaast schrijven ze een plan dat risico’s in kaart brengt en overtredingen kan voorkomen, net zoals dat ook in de bouwsector eerder werd ingevoerd”, klinkt het.

Minister De Sutter kwam recent tot een akkoord met de top van de regering. Deze principes worden verder uitgewerkt met de sector en de afspraken zullen nog dit jaar in regels worden gegoten.

Bescherming onderaannemers

Younes Benchellal, een 35-jarige onderaannemer, getuigt dat onderaannemers ook beschermd moeten worden. “Als ik honderd pakketten krijg en ik kan er maar negentig leveren, dan is mijn winst al om zeep”, vertelt hij. Benchellal maakt zich grote zorgen. “Bovendien zijn de brandstoftarieven niet goedkoop, net als een werknemer in dienst. Alles is duurder geworden. Hoe gaan we dat overleven? Ik heb geen flauw idee.”

“We moeten een beter tarief krijgen, zodat we het kunnen overleven. Aan het huidige tarief lukt dat niet”, zo stelt Benchellal voor. “Een hogere pakketprijs en een vaste dagvergoeding zouden veel stress besparen”, gaat hij verder. “Als er een vaste dagvergoeding is, kan ik een tweede chauffeur inzetten wanneer de eerste niet rond raakt.”

