Minimumpensioen richting 1.700 euro in 2024, zegt PS-kamerlid

Salah Abdeslam krijgt levenslan­ge celstraf voor aanslagen in Parijs

Salah Abdeslam (32) is door het speciale hof van assisen in Parijs veroordeeld tot een levenslange celstraf. Hij is schuldig bevonden aan alle aanklachten tegen hem. Abdeslam wordt beschouwd als mededader van de aanslagen van 2015 in Parijs. Gerechtsjournalist Faroek Özgünes geeft vanuit Parijs meer uitleg bij HLN LIVE.

13:32