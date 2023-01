Minderjarigen die Belgische nationaliteit verliezen moeten dat kunnen aanvechten

KMI waarschuwt voor gladheid door nieuwe winterse buien: code geel van kracht

In de loop van deze avond en komende nacht gaat het in de meeste streken vriezen. Daarnaast wordt er lokaal nog smeltende sneeuw of sneeuw verwacht waardoor er kans is op een sneeuwlaagje en lokale gladheid. Er kunnen ook ijsplekken voorkomen door bevriezing van natte weggedeelten, waarschuwt het KMI deze middag. Overal in Vlaanderen, afgezien van de kust, geldt vanaf 17 uur code geel.

16:29