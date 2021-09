Minderjarige moordverdachte die ontsnapte uit instelling in Wingene is terecht

Familie wist dat verdachte (16) van moord op David Polfliet wilde ontsnappen: “Hij kreeg geen weekendjes vrij, dus hij zag geen andere uitweg”

7:27 Eén van de drie minderjarigen die in maart werden opgepakt voor de moord op David Polfliet (42) in een park in Beveren, is afgelopen zaterdag ontsnapt uit een gesloten jeugdinstelling in Wingene. De familie van de 16-jarige was op de hoogte van zijn vluchtplannen en probeerde hem nog op andere gedachten te brengen. Tevergeefs. "Hij was na zes maanden opsluiting de wanhoop nabij."