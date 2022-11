Minderjarige dader van dodelijke steekpartij in Chimay wordt verhoord

Tiener doodgesto­ken tijdens ruzie in Chimay

In Chimay, in de provincie Henegouwen, is een tiener donderdag doodgestoken met een mes tijdens een ruzie met een andere tiener. Dat meldt het parket van Charleroi, dat hiermee een bericht van de krant l'Avenir bevestigt. Er is een verdachte opgepakt.

