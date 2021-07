Minderheid hongerstakers Brusselse Begijnhofkerk gaan stap verder en stoppen ook met drinken

Brussel Mahdi stelt neutrale zone in voor hongersta­kers, maar die lijkt in dovemans­oren te vallen: “Niet meer dan kantoorver­huis”

10:09 In het centrum van Brussel is onder impuls van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) vandaag een neutrale zone ingericht voor de mensen zonder papieren die enkele honderden meters verderop in de Begijnhofkerk al bijna acht weken een hongerstaking houden, samen met sans-papiers op campussen van de universiteiten VUB en ULB. Met de neutrale zone hoopt Mahdi de sans-papiers meer informatie en duidelijkheid te geven over hun verblijfssituatie in ons land, maar de mensen zonder papieren reageren lauwtjes op het initiatief.