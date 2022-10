Minder woonleningen en fors gedaalde koopkracht voor vastgoed: gaan de prijzen van huizen ook dalen?

Op één na duurste villa ooit verkocht in Knokke voor 14 miljoen euro. Noodgedwon­gen? Ex-eigenaar kreeg miljoenen­boe­te voor omkoping politie Monaco

In Knokke is liefst 14 miljoen euro neergeteld voor een villa, meteen het op één na hoogste woningbedrag ooit in de chique badstad. Mogelijk had de (ex-)eigenaar van ‘Villa Fairway’ - Pierre Salik (92) - nog wat extra centen nodig. De keizer van de jeansbroek werd twee jaar geleden tot een miljoenenschikking verplicht nadat hij enkele Monegaskische politieagenten en ambtenaren onder meer met een Porsche had omgekocht in ruil voor een belastingvrij domicilieadres.

3 oktober