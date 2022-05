Minder vroegtijdige schoolverlaters in 2021, aandeel ligt dubbel zo hoog bij mannen

In 2021 was 5,3 procent van de Vlaamse jongeren tussen 18 en 24 jaar een vroegtijdige schoolverlater. In 2020 ging het nog om 6,7 procent en in 1999 was het percentage zelfs dubbel zo hoog (13,6 procent). Dat meldt Statistiek Vlaanderen op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK).

Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen de 18 en 24 jaar die geen kwalificatie hoger secundair onderwijs behaald hebben en die momenteel geen onderwijs of opleiding meer volgen. In heel wat gevallen gaat het volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) "om jongeren die de school hebben ingeruild voor een job. Ze zijn dus zeker niet altijd werkloos, maar toch blijven ze kwetsbaar op een arbeidsmarkt.”

In 2021 was 5,3 procent van de Vlaamse jongeren tussen 18 en 24 jaar een vroegtijdige schoolverlater. Onder meer de coronacontext maakt het volgens Weyts moeilijker om veel conclusies te verbinden aan de jaren 2020 en 2021. Op langere termijn is de trend wel dat het aandeel vroegtijdige schoolverlaters jaar na jaar daalt. Vlaanderen deed het in 2021 beter dan het Waalse Gewest (8,3%), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (9,1%) en het gemiddelde in de Europese Unie (9,7%).

Verschillen tussen de geslachten

In Vlaanderen zijn er ook verschillen tussen regio's en tussen de geslachten. Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters lag ook in 2021 dubbel zo hoog bij mannen (7%) als bij vrouwen (3,5%). En in steden zijn er meer vroegtijdige schoolverlaters.

"Elke jongere die de school verlaat zonder diploma, blijft er één te veel", zegt Weyts. "Bovendien ben ik bezorgd over de langetermijneffecten van de coronacrisis en over de verslechterende economische situatie. Binnen het onderwijs blijven we daarom al het mogelijke doen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.”