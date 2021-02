Minder verkeersongevallen in ons land door lockdowns, “maar wel met meer en zwaardere lichamelijke schade”

Ruim vijfde minder doden en gewonden op onze wegen (met dank aan coronamaat­re­ge­len)

19 februari Het aantal doden op onze wegen is vorig jaar met 22 procent gedaald ten opzichte van 2019. Er vielen nog 484 dodelijke slachtoffers of 134 minder dan het jaar voordien. Het aantal gewonden ging met 23 procent omlaag tot 36.266. In absolute cijfers waren er maar liefst 10.000 minder. De oorzaak: de coronamaatregelen, die een grote invloed hadden op onze verplaatsingen.