Minder verkeersdoden en -ongevallen in 2021 dan in 2019

Zo waren er vorig jaar 42.566 verkeersslachtoffers. Het overgrote merendeel hiervan raakte lichtgewond. Toch kwamen 516 personen binnen de dertig dagen na het ongeval om het leven. Dat cijfer ligt de laatste jaren in dalende lijn, met een enkele uitzondering van 644 dodelijke slachtoffers in 2019.

In 2020, te midden van de coronacrisis, daalde het aantal verkeersongevallen tot 30.251, wat in vergelijking met de voorgaande jaren bijzonder laag is. Maar ook in 2021 hebben de beperkende maatregelen duidelijk een positief effect gehad. Zo was het aantal verkeersdoden voor alle maanden, met uitzondering van september en november, lager dan in 2019.