Minder stroperij vastgesteld in Vlaanderen

Kunnen alle vitamines giftig worden? “Slik je veel vitamine A tijdens de zwanger­schap, is de kans op een aangeboren afwijking groter”

Wanneer worden vitamines gevaarlijk? De vraag dringt zich op nu het geneesmiddelenagentschap FAGG waarschuwt nadat een ouder persoon stierf aan een overdosis vitamine D. Van vitamines kennen we vooral de positieve eigenschappen, maar kunnen ze ook allemaal giftig worden? En zijn de risico’s voor iedereen even groot? We zochten het samen met twee experts voor u uit in vijf vragen en antwoorden.