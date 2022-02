Minder scans, minder kraamafdelingen en minder hoge facturen: zo ziet Vandenbroucke de zorg in 2025

Meer gespecialiseerde ziekenhuizen

Of je nu een hersentumor, een ernstige breuk of een blindedarmontsteking hebt, in principe kan je vandaag zo goed als zeker in een ziekenhuis in de buurt terecht. Dat is echter niet hoe minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke de zorg van de toekomst ziet. “Dat iedereen alles wil doen, is nefast. Het zorgt ervoor dat we middelen en expertise verspillen, maar ook dat de samenwerking onder druk komt en concurrentie zegeviert”, staat in zijn hervormingsplan. De ziekenhuisnetwerken - België telt er ondertussen 23 - zouden de krachten nóg meer moeten bundelen. “Eén ziekenhuis binnen het netwerk kan dé expert worden in bijvoorbeeld een gespecialiseerde behandeling van een hartinfarct.” Patiënten met zeer complexe aandoeningen, die slechts een kleine groep mensen treffen en vaak grote investeringen vergen, zullen daardoor dus mogelijk niet meer in het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht kunnen. Het gaat dan onder meer over de behandeling van een beroerte of een zeldzame kanker. Anderzijds moeten een aantal afdelingen, zoals de geriatrie, in élk hospitaal aanwezig zijn.