Minder regen en dus dalen waterstanden in Vlaanderen weer: “Maar waakzaamheid blijft geboden”

In het IJzerbekken is de waakdrempel nog overschreden in de West-Vlaamse dorpen Haringe, Roesbrugge en Lo-Fintele. De afvoer neemt nu af, evenals de niveaus in Haringe en Roesbrugge. Vanaf woensdagnamiddag zal ook het peil in Lo-Fintele beginnen dalen. Op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort worden de (pre)waakdrempels nog overschreden. Ook op het kanaal Gent-Oostende kan dat de komende dagen het geval zijn.

In het bekken van de Demer is de piekafvoer nog niet bereikt. Dat zal woensdag gebeuren. Er worden geen drempeloverschrijdingen verwacht. Op de Maas in Sint-Pieter bleef de waterstand onder de prewaakdrempel. Tot slot komt het peil op de Zeeschelde in Melle bij hoogwater tot het einde van de week in de buurt van of hoger dan het peil van de Ringvaart.