Minder papierwerk voor huisartsen

Een eerste pijler is zorgen voor voldoende en goed verspreide huisartsenpraktijken. "Dat wil niet meteen zeggen dat het aantal op te leiden huisartsen omhoog moet", zegt dokter en ondervoorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) Dirk Scheveneels, die vrijdag was uitgenodigd op het kabinet Volksgezondheid. "Het is aan de planningscommissie om hierover te beslissen. We moeten er wel voor zorgen dat we studenten kunnen warmmaken voor het beroep van huisarts. Een hele belangrijke daarin is het verminderen van de administratieve overlast, de tweede pijler in de New Deal van de minister."