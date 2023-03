Minder ouders laten hun kind vaccineren: “Blijven inzetten op goede informatie”

Halle Vaccinatie­cen­trum Zenneval­lei sluit definitief de deuren: vaccinatie­be­reid­heid verschilt duidelijk in zeven gemeenten

Vanaf 1 januari gaan we bij de apotheker of de huisarts om een vaccinatie tegen corona. Dat betekent dat in Halle definitief het doek valt over het vaccinatiecentrum waar duizenden mensen hun dosis bescherming tegen het virus haalden. Na twee jaar prikken blijkt de vaccinatiebereidheid in sommige gemeenten groter te zijn dan in andere gemeenten. De Eerstelijnszone Zennevallei duidt voor ons de cijfers.