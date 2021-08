Minder kraamzorg wegens coronavirus: “Uitzonderlijk jaar”

Door de pandemie is de vraag naar kraamzorg met zowat 10 procent gedaald. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) op een vraag van volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. De daling is te verklaren door onder meer minder beschikbaar personeel, maar ook aan een lagere nood aan extra ondersteuning, aangezien de partner door de lockdownmaatregelen thuis was of van thuis uit aan het werk was.

Kraamzorg is een vorm van hulp die een gezin na de geboorte van een kind helpt te wennen aan de nieuwe situatie. De kraamhulp kan een handje toesteken bij de zorg voor de pasgeborene of lichte huishoudelijke taken overnemen. Tot 2019 steeg het aantal dossiers kraamzorg in heel Vlaanderen jaar na jaar, van 9.713 dossiers in 2013 tot 16.349 dossiers in 2019. Dat is een stijging met 68 procent. Vorig jaar echter daalde dat cijfer naar 14.617, of een vermindering met 10,6 procent.

Deze daling heeft ongetwijfeld te maken met de coronacrisis, zegt parlementslid Schryvers (CD&V). Door corona werd niet-noodzakelijke hulp uitgesteld als er te weinig personeel beschikbaar was. In bepaalde gevallen leidde dit ertoe dat minder kraamzorg aangeboden werd. Daarnaast annuleerden de cliënten zelf ook aanvragen. Enerzijds speelde daar de bekommernis van mensen om het aantal contacten te beperken mee, anderzijds bleek de nood aan extra ondersteuning voor jonge gezinnen minder groot, aangezien de partner door de lockdownmaatregelen thuis was of van thuis uit aan het werk was.

Provincies

Met minder dan een op de zes doen jonge gezinnen in de provincie Antwerpen het minst vaak een beroep op kraamzorg. West-Vlaanderen daarentegen is de koploper. Daar kregen vorig jaar een op de drie jonge ouders die een kindje verwelkomden, hulp van kraamzorg. Alleen in het Brussels Gewest was er sprake van een stijging. De regionale verschillen komen onder meer doordat in sommige provincies een aantal (grotere) diensten voor gezinszorg zich sterker profileren op kraamzorg. Dat er in de provincie Antwerpen niet zo’n grote dienst is die zich daarin specialiseert, vertaalt zich in de cijfers.

“Dat er een terugval was in het aantal dossiers kraamzorg vorig jaar, is te begrijpen. Het was een uitzonderlijk jaar en soms waren andere zorgen urgenter. Ik hoop dat dit jaar weer meer jonge gezinnen hun weg vinden naar deze ondersteuning. Kraamzorg kan hen echt helpen bij de aanpassing aan de nieuwe situatie”, aldus nog Katrien Schryvers.