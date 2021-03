Minder kinderen zitten in de rook van hun ouders

Wanneer en hoe vaak moet je je hart, longen of andere lichaamsde­len laten checken? “Als je een verande­ring opmerkt, ga daar dan niet licht over”

25 januari Gezond zijn en blijven: we vinden het sinds vorig jaar belangrijker dan ooit. Dus willen we niet alleen werk maken van een gezondere levensstijl, we nemen ons ook voor om geen enkele medische controle over te slaan. Met professor huisartsgeneeskunde Patrik Vankrunkelsven (KU Leuven) checken we welke medische check-ups noodzakelijk zijn. “Met sommige screenings spoor je ziektes op nog voor ze klachten geven.”