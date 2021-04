Minder grensaankopen leverden schatkist 40 miljoen euro op

Volgens Fevia daalde het aantal grensaankopen van voedingswaren over het hele jaar met 30 procent. "Dat gebeurde in verschillende golven", zegt Carole Dembour, economisch adviseur bij de sectororganisatie. "We hebben eerst de totale sluiting van de grenzen gehad in het tweede kwartaal. Vervolgens zijn de grenzen opengegaan en hebben we gezien dat de grensaankopen meteen herstelden naar hun normale niveau." De lockdown in het vierde kwartaal leidde opnieuw tot een terugval.