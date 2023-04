Minder druk op vastgoedmarkt in eerste kwartaal, prijzen stabiliseren

In de eerste drie maanden van 2023 behandelden de notarissen bijna 10 procent minder vastgoedtransacties in Vlaanderen dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijzen lijken ook te stabiliseren: de gemiddelde prijs van een huis en appartement stijgt in België met respectievelijk 1,1 en 1,5 procent, zonder met inflatie rekening te houden. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer van de notarisfederatie.

De daling van de vastgoedactiviteit is voor heel het land (-7 procent) iets beperkter dan in Vlaanderen (-9 procent). FedNot merkt wel op dat het aantal transacties de voorbije maanden nog altijd iets hoger lag dan in de periode voor corona. “Op nationaal niveau ligt het aantal transacties 7,3 procent hoger dan in het eerste trimester van 2019", zegt FedNot-woordvoerder Bart Van Opstal. “De uitzonderlijke drukte tijdens de coronajaren ligt wel achter ons. De markt is nu beter in evenwicht.”

Januari en februari waren opvallend minder druk dan de eerste twee maanden van 2022: de activiteit daalde met respectievelijk 10,5 en 10,4 procent. In maart bleef de daling beperkt, met 1 procent. In Vlaanderen was de daling nog iets uitgesprokener in januari en februari: -15,3 en -12,9 procent. “In maart was er in Vlaanderen dan weer een heropleving”, zegt Van Opstal. “Er waren ongeveer even veel transacties als in maart 2022 (+0,1 procent). Of dit een tijdelijke opflakkering is of niet, zal in de komende maanden moeten blijken.”

Prijs per regio

Een huis kost nu, gemiddeld, 323.031 euro, en dat is een stijging met 1,1 procent. Wordt er rekening gehouden met de inflatie (2,2 procent), dan gaat het om een lichte prijsdaling (-1,1 procent). In Vlaanderen ligt de gemiddelde huizenprijs op 358.271 euro, maar achter dat gemiddelde zitten grote regionale verschillen verborgen: 417.720 euro gemiddeld in Vlaams-Brabant, tegenover 306.768 euro in Limburg. Brussel blijft veruit de duurste regio voor huizen: 578.753 euro.

Voor een appartement bedraagt de gemiddelde prijs nu 264.139 euro (+1,5 procent). Daar zijn de regionale verschillen iets beperkter: gemiddeld 272.765 euro in Vlaanderen (+2 procent) en 281.918 euro in Brussel (+0,4 procent).

Uit de cijfers blijkt verder dat het aandeel kopers van 30 jaar of jonger de afgelopen drie maanden gedaald is in vergelijking met 2022. Hun aandeel bedroeg 27,6 procent, in 2022 waren zij goed voor 30,1 procent van de transacties. Een koper was in het eerste trimester van dit jaar gemiddeld 40 jaar oud.