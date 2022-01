Minder dierenproeven in 2020 in Vlaanderen

In absolute aantallen daalde vooral het aantal proeven op muizen en zebravissen sterk in 2020. Het gaat om een daling van 19,46 pct in het gebruik van muizen (30.782 minder proeven) en een daling van 46,59 pct in het gebruik van zebravissen (14.061 minder proeven). "Deze daling is niet te danken aan een succesvol beleid om het aantal dierproeven te verminderen. Als gevolg van de coronamaatregelen tijdens de lockdown zijn sommige dierenproeven opgeschort of helemaal stopgezet", zegt Jen Hochmuth, toxicologe en campagnecoördinator bij Animal Rights.

Slachtoffers onder proefdieren

Hamsters en konijnen waren de grote slachtoffers onder de proefdieren in 2020. Het aantal dierenproeven met hamsters was vijf keer zo hoog (van 396 in 2019 naar 2.381 in 2020) en er zijn zelfs acht keer meer konijnen in dierenproeven gebruikt dan een jaar eerder (van 846 naar 8.044 in 2020). "Dit is te wijten aan het onderzoek dat verricht werd met het oog op de ontwikkeling van een vaccin en medicatie tegen het coronavirus. Omdat de muis nutteloos bleek als proefmodel voor corona schakelden de virologen aan de KU Leuven over op hamsters.