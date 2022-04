Minder dan helft asielzoekers daagt op voor gesprek bij regionaal terugkeerbureau. Mahdi toch “bijzonder positief”

In oktober vorig jaar opende het eerste regionale terugkeerbureau van de Dienst Vreemdelingzaken, officieel het ICAM-bureau, de deuren in Brussel. Intussen zijn er loketten geopend in Antwerpen, Gent, Namen, Luik, Hasselt en Neufchâteau.

Individuele begeleiding

De ICAM-loketten begeleiden asielzoekers individueel, onder meer via intensieve gesprekken, met het oog op vrijwillige terugkeer. Maar uit cijfers van Mahdi blijkt dat 136 mensen ook effectief opdaagden na een uitnodiging voor een eerste of een opvolgingsgesprek, op een totaal van 329 genodigden, een percentage van iets meer dan 40 procent. De cijfers handelen wel over een relatief korte periode na de opstart van het project, van begin oktober tot eind december vorig jaar. In zijn antwoord benadrukt Mahdi ook dat de cijferrapportage nog op punt wordt gesteld.

Taalkwestie

De bijgevoegde uitleg over de procedure wordt in een van beide talen en in het Engels opgesteld. Maar volgens Vandenput is het belangrijk om de uitnodiging ook in de moedertaal van de asielzoeker te versturen. “Niet elke asielzoeker is het Nederlands of Frans machtig en zo is er een excuus om de afspraken niet na te komen”, zegt hij. “De eenmalige lage kostprijs van een vertaling weegt niet op tegen een efficiënter functionerend terugkeerbeleid.”