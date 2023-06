Minder dan derde van Vlaamse gemeenten heeft noodplan bij cyberaanval

Waalse Noam (15) droomt ervan om schoon­heids­spe­ci­a­list te worden, maar school weigert hem “omdat hij een jongen is”

De 15-jarige Noam uit Wallonië wil doodgraag zijn eigen schoonheidssalon opstarten, maar enkele weken geleden zag hij die droom uit elkaar spatten. Zo kreeg de tiener van een schoonheidsschool te horen dat hij zich niet zou kunnen inschrijven “omdat hij een jongen is”. “Ze willen me in een hokje plaatsen”, getuigt Noam bij RTL. “Dit is de eenentwintigste eeuw, waarom kan ik niet gewoon naar school gaan?”