Minder dan 3.000 coronapatiënten in ziekenhuizen

WHO maakt eerste zes Afrikaanse landen bekend die patentloze mR­NA-vac­cins mogen produceren

Egypte, Kenia, Nigeria, Senegal, Zuid-Afrika en Tunesië zijn de zes eerste Afrikaanse landen die via de ‘tech transfer hub’ patentloze mRNA-vaccins mogen produceren. Dat heeft directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt in de marge van de tweedaagse Afrikaans-Europese top in Brussel.

18 februari