Minder coronaovertreders, meer hooligans: pandemie drukt weer stempel op criminaliteit

De politiediensten hebben 866.588 criminele feiten geregistreerd die in 2021 plaatsvonden. Dat zijn er 12,4 procent minder dan in 2020, blijkt vandaag uit de criminaliteitsstatistieken van de federale politie. De impact van de coronacrisis liet zich ook in 2021 voelen, al woog die lichter op de cijfers dan in 2020.

Met inbegrip van de overtredingen tegen het lokaal politiereglement werden in totaal 924.281 inbreuken geregistreerd die plaatsvonden in 2021. Na een spectaculaire daling in 2020, spanden diefstal en afpersing in 2021 met 224.015 criminele feiten opnieuw de kroon (+2,8 procent). Dat cijfer ligt wel nog steeds meer dan een derde lager dan in 2019 (-37,1 procent). Daarna volgden misdrijven tegen de lichamelijke integriteit zoals moord, doodslag, slagen en verwondingen (74.514 criminele feiten) en beschadigingen van de eigendom zoals vandalisme en brandstichting (69.127 criminele feiten).

Vooral het aantal inbreuken op de coronamaatregelen nam vorig jaar een duik. Er werden in 2021 nog 68.104 inbreuken op de coronamaatregelen vastgesteld, bijna twee derde minder dan in 2020 (-64,8 procent). Ook het aantal gebouwinbraken bleef dalen (-3,9 procent). De politiediensten registreerden bijna een derde minder gebouwinbraken dan in 2019 (-30,8 procent). Het aantal geregistreerde inbraken of inbraakpogingen in woningen bereikte met 34.140 feiten wederom het laagste cijfer ooit. Dat cijfer daalt gestaag sinds 2012 en maakte een diepe knik in het coronajaar 2020.

Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit wordt stilaan een vaste waarde in de criminaliteitsstatistieken. Na een grote sprong van meer dan 10.000 bijkomende geregistreerde misdrijven in 2020, nam het aantal criminele feiten met 3.058 feiten toe tot 47.560 informaticamisdrijven (+6,9 procent). Onder informaticamisdrijven vallen aanslagen op de veiligheid van een informaticasysteem of de integriteit van de gegevens die op dat systeem opgeslagen zijn, maar ook het verspreiden van virussen, hacking en phishing. Dat laatste misdrijf was goed voor 8.329 feiten (+10,7 procent). Onder de noemer betaalkaartfraude werden 10.320 misdrijven geregistreerd (+12,2 procent).

De inbreuken op de voetbalwet schoten in 2021 de lucht in, met maar liefst 225,3 procent. De coronacrisis bracht lege stadions met zich mee, waardoor het aantal geregistreerde voetbalmisdrijven in 2020 wegzakte tot 154 feiten. In 2021 werd dat ingehaald: de politiediensten registreerden 501 voetbalmisdrijven. Dat waren er meer dan voor de coronacrisis.

"De criminaliteitscijfers tonen dat we herstellen van de naweeën van de coronapandemie. Nu is het tijd om een andere pandemie aan te pakken: die van seksueel geweld", zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. De politiediensten registreerden 14.700 zedenmisdrijven die in 2021 plaatsvonden. In tegenstelling tot andere misdrijven worden zedenfeiten echter niet altijd onmiddellijk aan de politie gemeld, waarschuwt de federale politie.

De federale politie verzamelt sinds 2000 het totale aantal feiten dat de lokale en federale politie jaarlijks registreren in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Bij het interpreteren van de cijfers is enige voorzichtigheid geboden. Dat een bepaald soort misdrijf vaker geregistreerd wordt, betekent nog niet dat dat soort misdrijf vaker voorkomt: de stijging kan ook wijzen op meer aangiftebereidheid bij de bevolking of ontwikkelde onderzoekstechnieken bij de politie.