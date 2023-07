Minder controles en toch meer overtredingen in 2022, merkt FOD Economie

IN BEELD. Lucht krijgt plots prachtige kleur in Vlaanderen: waar kwam die vuurrode hemel vandaan?

Op vele plaatsen in Vlaanderen keken mensen gisterenavond vol fascinatie omhoog naar de hemel. De hemel kleurde roze en hier en daar zelfs vuurrood. Soms was er er zelfs enkel een rode band te zien in het wolkendek. We kregen dan ook heel wat foto’s binnen via 4040. Maar waar kwam die vurige hemel vandaan? En waarom zag ze er plots zo spectaculair uit? We vroegen het aan onze wetenschapsjournalist Martijn Peters.