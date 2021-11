Minder brieven, minder folders, meer pakjes: 44,5 procent meer pakketten verstuurd in 2020

In 2020 hebben we met z’n allen 44,5 procent meer pakketten en expreszendingen verstuurd en ontvangen dan in 2019. Dat was goed voor een omzetstijging van 34,8 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarlijkse postaal observatorium, dat het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) samenstelt op basis van gegevens van postoperatoren.

Minder brieven

De invloed van de coronacrisis en de bijhorende lockdowns in het jaar 2020 op de postmarkt was tweeledig, stelt het BIPT. Enerzijds was er een negatieve impact op het brievensegment, in het bijzonder op de reclamezendingen: niet-essentiële winkels moesten sluiten en supermarkten mochten aanvankelijk geen promoties meer voeren. Anderzijds bereikte e-commerce nieuwe hoogtes, zowel wat volume als wat omzet betreft.

Het volume aan pakketten en expresdiensten - dat zijn snelle bezorgdiensten - lag in het eerste kwartaal van 2020 12,3 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. Brievenpost tekende in het eerste kwartaal een daling van tien procent op, in vergelijking met het voorgaande jaar. Die cijfers liggen in de lijn van de trends van de voorbije jaren. Omdat de eerste lockdown op 18 maart 2020 inging, openbaart de impact zich pas in het tweede kwartaal van het jaar.

Sterke stijging

Toen werden er 50,9 procent meer pakketten en expresdiensten en 15,5 procent minder brievenpost verstuurd, dan in het tweede kwartaal van 2019. Na een gematigder derde kwartaal, met 38,1 procent meer volume aan pakketten en expresdiensten en 5,8 procent minder brievenpost, stelt BIPT als gevolg van de tweede lockdown in het vierde kwartaal van 2020 opnieuw een stijging vast. Het volume aan pakketten en expresdiensten steeg toen met 58 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.

Het volledige jaar 2020 door de band genomen, daalde het volume aan brievenpost met 12,2 procent: goed voor 107 stukken per inwoner per jaar. De omzet daalde met 7,1 procent. Het volume aan pakketten en expresdiensten nam in 2020 met 44,5 procent toe, tegenover een stijging van 11,6 procent in 2019. Dat betekent dat er op jaarbasis bijna 30 stuks per inwoner worden verzonden. De omzet steeg met 34,8 procent tot 1,84 miljard euro. Tussen 2010 en 2020 verviervoudigde het aantal zendingen van pakket en expresdiensten, stipt BIPT aan.

Totale omzet

Het segment van de postpakketten en expreszendingen vertegenwoordigde in 2020 62 procent van de omzet, in 2010 was dat nog 20 procent. De brievenpost, inclusief reclamezeningen, was dan weer goed voor 34 procent van de omzet van de sector, tegenover 74 procent in 2010. De persdistributie zet zijn gestage daling verder en vertegenwoordigde nog vier procent van de inkomsten in de sector.

“In totaal is het effect op de postale markt niettemin erg positief”, besluit het BIPT. “De totale omzet over de diverse segmenten neemt aan een sneltempo toe en loopt op tot een ongeziene +16,2 procent in 2020 tegenover +4,7 procent in 2019, waardoor ze nu meer dan drie miljard (3,13 miljard) euro bereikt.” Ook het aantal investeringen en het aantal mensen die in de sector aan de slag gaan, nemen toe.