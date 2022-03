Miljoenenroof in Amsterdam beraamd in appartement in Antwerpen

Een bende van professionele criminelen maakte vorig jaar miljoenen buit bij de overval op een goudtransport in Amsterdam. De meesten van hen zijn na een wilde achtervolging opgepakt, maar vier bendeleden konden ontkomen - samen met een deel van de buit. Het spoor leidt naar appartementen in Antwerpen en Zaventem. De Nederlandse politie toont ook voor het eerst beelden van de overval, en van vier verdachten via ons programma ‘Faroek’. Eén van de verdachten is een Belg, mogelijk komen de drie anderen ook uit België of uit Frankrijk.

Op 19 mei 2021 wordt Amsterdam en heel Nederland opgeschrikt door een roofoverval die zo uit een film lijkt te komen. Een bende van tien zwaarbewapende mannen overvalt een goudtransport en kan ontsnappen met tientallen miljoenen euro’s aan goud en edelmetalen. Maar de politie heeft hen snel in de gaten. Er volgt een wilde achtervolging over de autosnelweg - daar vallen ook schoten. De overvallers ontsnappen naar een klein dorpje enkele kilometers verderop, Broek in Waterland. Maar daar rijden ze zich vast. Wanneer de criminelen proberen te ontkomen via een weiland, vallen er weer schoten. Eén overvaller komt daar om het leven, de rest wordt opgepakt. In de bovenstaande video ziet u nooit eerder getoonde beelden van de overval zelf en van de achtervolging.

Safehouse in Rotterdam

Maar: één auto met daarin vier bendeleden kan toch ontsnappen. Naar hen is de politie nu op zoek. Uit het onderzoek achteraf blijkt dat ze na de overval naar een safehouse in Rotterdam zijn gereden. Daar hebben ze gewoon open en bloot rond gelopen, alsof er die middag niets gebeurd is. En zijn ze verschillende keren herkenbaar gefilmd door bewakinsgcamera’s.

Ontsnapte bendeleden wellicht Belgen of Fransen

De politie is dus op zoek naar vier mannen. Van één van hen is de identiteit al bekend. Het gaat om een Belg, Ibrahim Akhlal, een man van 26 jaar uit het Brusselse. Hij is al vaker ontsnapt aan de politie - net zoals nu dus. De drie anderen zijn onbekend, maar mogelijk zijn het Belgen of Fransen.

Als u meer informatie hebt over deze vier mannen, als u hen bijvoorbeeld gezien hebt rond het tijdstip van de feiten of sindsdien, als u hen herkent of als u weet waar ze zich bevinden, dan wil de politie dat graag weten.

Tactische briefing in Antwerpen

En er zijn nog sporen die leiden naar België. Zo blijkt een appartement in de Collegelaan in Borgerhout, bij Antwerpen een cruciale rol gespeeld te hebben. “Hier heeft de bende zich verzameld op de avond voor de overval, en is ze wellicht echt tactisch gebrieft”, vertelt Christophe Bulinckx van de Federale politie. “Ze zijn hier maar één nacht geweest, maar deze nacht was wel cruciaal voor de overval. Daarom willen we graag weten of iemand hier iets verdachts heeft opgemerkt. Misschien één van onze verdachten die hier rond de dag van de feiten of nadien heeft rond gehangen. Of verdachte activiteiten, bv. een nummerplaat die wordt gewisseld, of buit die wordt overgeladen. Alles kan van belang zijn voor het onderzoek.”

Tweede safehouse in Zaventem

Bovendien blijkt dat een van de bendeleden minstens een maand ondergedoken leefde in een appartement in de Jozef Van Damstraat in Zaventem. Uit het onderzoek blijkt ook dat heel wat andere bendeleden hier gezien zijn, en ook auto’s die bij de overval gebruikt zijn. “Ook hier zijn we op zoek naar tips van kijkers”, zegt Christophe Bulinckx. “Iedereen die hier iets verdachts heeft opgemerkt, of onze verdachten heeft gezien, zouden we graag spreken.”

Volledig scherm De overvallers van de miljoenenroof, en Faroek Ozgünes. © Politie Nederland/ Pieterjan Vanstockstraeten

Wie weet waar de buit is?

Het grootste deel van de buit kon de politie recupereren vlak na de overval. Maar zo’n vier miljoen euro aan edelmetalen is nog steeds spoorloos. De politie is onder meer op zoek naar staven goud, en zo’n 80kg platinum, verpakt in tonnen met een rood deksel. Deze kan enkel industriëel worden omgesmolten, en is dus mogelijk bij industriële spelers aangeboden. Als u hier meer over weet, dan wil de politie dat graag weten.

Vluchtwagen blijft spoorloos

En tot slot is de politie ook op zoek naar een van de wagens die gebruikt is tijdens de vlucht van de ontsnapte bendeleden. Het gaat om een donkerblauwe BMW 3 reeks, met een sticker rechts op de voorruit - een Frans verzekeringsvignet. Als iemand deze auto heeft gezien sinds de overval, dan wil de politie dat graag weten.

Volledig scherm Deze vluchtauto van de overvallers zoekt de politie. © politie Nederland

