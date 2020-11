Militairen verdwijnen tegen september 2021 uit straatbeeld

Antwerpen Ererector Alain Verschoren (66) van Universi­teit Antwerpen onver­wachts overleden: “Als we vandaag op alle vlakken meetellen, is dat vooral dankzij hem”

17:25 In de nacht van donderdag op vrijdag is Alain Verschoren, voormalig rector van de Universiteit Antwerpen, onverwachts overleden in Tenerife. Hij werd 66 jaar en laat een echtgenote, twee kinderen en twee kleinkinderen na. “Zonder Alain stond onze universiteit niet waar ze vandaag staat”, reageert huidig rector Herman Van Goethem. “Zijn verdienste is enorm.”