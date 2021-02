Militairen verdwijnen in verschillende fasen uit straatbeeld

Meer dan 1.200 militairen ingezet in operatie, ook meer dan 200 tegen het coronavi­rus

18 februari Meer dan 1.200 militairen zijn momenteel ingezet in operatie in België en in het buitenland. Daarnaast zijn ook ongeveer 200 militairen ingezet als versterking van de civiele sector in de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus. Dat blijkt uit het perspunt operaties van Defensie.